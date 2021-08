Lady Gaga s’apprête à lancer une version remixée de Chromatica

Un peu plus d’un an après avoir lancé son album Chromatica, Lady Gaga s’apprête à dévoiler une version remixée de son sixième disque solo vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde!

« L'album remixé de Chromatica, c’est littéralement du feu! La musique, c'est la vie! », a déclaré Lady Gaga sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi la sortie prochaine de ce disque dont le projet a vu le jour en avril 2020, à l’initiative de BloodPop, le coproducteur de Chromatica.

Outre les versions remixées des hits Stupid Love et Rain On Me avec Ariana Grande, la nouvelle édition de Chromatica contiendra des collaborations avec plusieurs artistes, dont l’auteure-compositrice-interprète britannique Charli XCX, la chanteuse américaine Ashnikko, la Canadienne Grimes et la musicienne vénézuélienne Arca. On y retrouverait aussi des duos avec la star nippo-britannique Rina Sawayama et la rappeuse d’origine ghanéenne Bree Runway.

En plus de ce projet, Lady Gaga aura un agenda bien rempli cet automne! La star de 35 ans lancera le 1er octobre Love for Sale, son second album conjoint avec Tony Bennett qui comprendra notamment le classique I Get a Kick Out of You. Puis, quelques semaines plus tard, la chanteuse et actrice endossera le rôle féminin principal de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott.