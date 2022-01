Le chanteur Meat Loaf s'éteint à 74 ans

Le chanteur Meat Loaf est décédé.

Le célèbre interprète du succès I'd Do Anything for Love, dont le véritable nom était Michael Lee Aday, s'est éteint le 20 janvier à l'âge de 74 ans. Il a rendu son dernier souffle entouré de sa femme et de leurs filles.

La triste nouvelle a été annoncée ce matin sur la page Facebook officielle de Meat Loaf

« C'est avec le coeur brisé qu'on vous annonce que l'incomparable Meat Loaf est décédé ce soir entouré de sa femme Deborah, de ses filles Pearl et Amanda et d'amis proches.

Son incroyable carrière a duré 6 décennies, pendant lesquelles il a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde et joué dans plus de 65 films, dont "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" et "Wayne's World".

"Bat Out of Hell" reste l'un des 10 albums les plus vendus de tous les temps.

Nous savons à quel point il comptait pour beaucoup d'entre vous, et nous apprécions réellement tout l'amour et le soutien que vous nous envoyez pendant cette période de deuil. Nous perdons un artiste extrêmement inspirant et un homme magnifique.

Nous vous remercions de comprendre notre désir de garder notre vie privée en ce moment.

De son cœur à vos âmes… n'arrêtez jamais de rocker! »

Un grand artiste qui continuera de vivre à travers son oeuvre.

Toutes nos pensées vont à ses proches en cette période de deuil.

