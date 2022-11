Le chanteur original du groupe Nazareth s’éteint à 76 ans

Une autre légende du rock vient de s’éteindre… Dan McCafferty, l’ancien chanteur du groupe écossais Nazareth, est décédé mardi à l’âge de 76 ans, laissant dans le deuil sa femme et ses deux enfants.

C’est le bassiste de la formation, Pete Agnew, qui a partagé la nouvelle sur Facebook : « C'est l'annonce la plus triste que j'ai jamais eu à faire. Maryann et la famille ont perdu un merveilleux mari et un père aimant, j'ai perdu mon meilleur ami et le monde a perdu l'un des plus grands chanteurs qui ait jamais vécu. Je suis trop bouleversé pour dire quoi que ce soit de plus pour le moment ».

Aussi âgé de 76 ans, Pete Agnew est d’ailleurs aujourd’hui le seul membre survivant de la formation originale de Nazareth. Le guitariste Manny Charlton est mort en juillet dernier à 80 ans, tandis que le batteur Darrell Sweet est décédé en 1999 à 51 ans.

Cofondateur de Nazareth en 1968, Dan McCafferty a chanté sur les 23 premiers albums studio du groupe reconnu pour son classique Love Hurts, une reprise d’une chanson des Everly Brothers enregistrée en 1975.

Dan McCafferty a quitté Nazareth en 2013 en raison d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Le chanteur a par la suite lancé son troisième et dernier album solo, The Last Testament, en 2019.