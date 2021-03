Le clip Never Say Never de Justin Bieber devient milliardaire

Un autre vidéoclip de Justin Bieber vient de franchir la barre symbolique du milliard de visionnements sur YouTube… et pas le moindre! Il s’agit de celui de Never Say Never, une chanson tirée du remake du film The Karate Kid mettant en vedette Jackie Chan et Jaden Smith!

Mis en ligne le 27 mai 2010, le clip de Never Say Never nous fait remonter le temps avec un jeune Justin Bieber âgé de seulement 16 ans! On peut également y voir chanter Jaden Smith, alors âgé de 11 ans, ainsi que des scènes du film The Karate Kid avec Jackie Chan.

Never Say Never devient le huitième vidéoclip de Justin Bieber à faire son entrée au club sélect des clips milliardaires, après notamment Sorry (3,4 milliards de visionnements), Baby (2,4 milliards) et What Do You Mean (2,1 milliards).

Rappelons que Justin Bieber a lancé vendredi dernier son album Justice. Le sixième disque studio de la star canadienne de 27 ans comprend 16 nouvelles chansons, dont les extraits Hold On, Anyone, Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely avec Benny Blanco et Peaches avec Giveon et Daniel Caesar.