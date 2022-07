Le compositeur du thème original de James Bond s’éteint à 94 ans

Monty Norman, le compositeur du célèbre thème des films James Bond est décédé lundi, à l’âge de 94 ans.

« C'est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle de la mort de Monty Norman, survenue le 11 juillet 2022 après une brève maladie », ont annoncé les proches de l’artiste britannique sur son site web officiel

Après avoir été remixé par le réputé musicien John Barry, mort en 2011, le thème officiel de l’agent 007 avait été dévoilé en primeur dans le tout premier film de la série, James Bond contre Dr No, sorti au Royaume-Uni en 1962 et mettant en vedette Sean Connery.

Né à Londres le 4 avril 1928, Monty Norman a débuté sa carrière comme chanteur, à la fin des années 1950. Fan des Beatles et d’Eric Clapton, le musicien s’est par la suite mis à composer et écrire des chansons pour d’autres artistes, des films et des comédies musicales.

Aussi à lire : les 10 meilleures chansons de James Bond.