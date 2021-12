Le concert-événement d’Adele diffusé à Noovo ce dimanche

Noovo diffusera en exclusivité, ce dimanche 19 décembre dès 19 h, l'émission spéciale One Night with Adele : le concert-événement qui avait été présentée à l’antenne de la chaîne américaine CBS plus tôt cet automne!

Lors de ce spectacle unique doublé en français, Adele interprétera les chansons de son nouvel album 30 paru le 19 novembre dernier, dont son méga-hit Easy On Me, ainsi que quelques-uns de ses plus grands succès.

On pourra aussi découvrir une entrevue intime que la star britannique de 33 ans a accordée à l’animatrice Oprah Winfrey. Adele y abordera notamment son divorce, son impressionnante perte de poids, sa relation avec son fils ainsi que le processus créatif derrière son nouvel album.

Depuis la sortie de 30, Adele a multiplié les records dans le monde entier. Le plus récent? Celui des spectacles les plus rentables grâce à sa résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas qui aura lieu du 21 janvier au 16 avril 2022!