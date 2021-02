Le documentaire Framing Britney Spears sur Crave dès vendredi

Bonne nouvelle pour tous les fans de Britney Spears! Après avoir fait les manchettes et susciter les passions partout dans le monde, le documentaire-choc Framing Britney Spears sera enfin disponible au Canada, exclusivement sur Crave, dès ce vendredi 26 février.

Lancé le 5 février dernier sur la chaîne de télévision américaine FX, Framing Britney Spears dénonce le traitement médiatique subi par la star dans les années 2000, ainsi que les agissements de ses proches. Ce film retrace également l’ascension fulgurante de Britney Spears, puis sa descente aux enfers qui a amené son père à prendre le contrôle de sa carrière et de ses finances en 2008.

Ce documentaire produit par le New York Times a récemment fait réagir Justin Timberlake, l’ex-amoureux de Britney Spears que plusieurs accusent de s’être servi de sa séparation avec l’interprète de Toxic pour lancer sa carrière solo en 2002. Reconnaissant ses erreurs, le chanteur s’est excusé publiquement sur les réseaux sociaux, près de 20 ans après cette rupture très médiatisée.

Britney Spears a fait un retour sous les projecteurs en 2020 en lançant trois nouvelles chansons : Swimming In The Stars, Mood Ring et Matches en collaboration avec les Backstreet Boys. Ces nouveautés se retrouvent sur la réédition de luxe de l’album Glory originalement paru en 2016.