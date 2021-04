Le FEQ présenterait son édition 2021 hors des plaines d'Abraham

Après avoir été contraint d’annuler son édition 2020 en raison de la crise de la COVID-19, le Festival d’été de Québec songe toujours à présenter le FEQ 2021 en juillet, mais sous une forme qui reste à déterminer et, surtout, en dehors des plaines d’Abraham.

C’est ce qu’a déclaré le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, au quotidien Le Soleil : « Ça serait une surprise colossale d’avoir le droit d’opérer sur un site comme les Plaines en juillet. Et si on nous dit qu’on a le droit, il faudra trouver du talent, ce qu’on n’a pas en ce moment, parce qu’on ne peut pas engager des artistes sur quelque chose d’aussi flou. On n’est pas là en date d’aujourd’hui, ça c’est sûr ».

Plusieurs scénarios sont actuellement envisagés pour la tenue du Festival d’été de Québec du 8 au 18 juillet prochains mais tout dépendra évidemment des mesures sanitaires en vigueur cet été. Les organisateurs espèrent toutefois présenter le FEQ 2022 dans un « format plus classique », lorsque la pandémie sera officiellement terminée.

Rappelons que l’édition 2020 du FEQ prévoyait la présence de Rage Against the Machine, Alanis Morissette, Jack Johnson, Marshmello, Halsey, Rod Stewart, Vance Joy, Dean Lewis, Charlie Puth, Garbage, Half Moon Run, Imagine Dragons, lovelytheband, G-Eazy, The National, X Ambassadors, Bleu Jeans Bleu, Jonathan Roy, Les Louanges, Les Trois Accords et plusieurs autres.