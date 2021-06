Le Festival d’été de Québec dévoile sa programmation 2021

Après avoir été contraint d’annuler son édition 2020 en raison de la pandémie, le Festival d’été de Québec est de retour cet été (en version allégée)! Le FEQ 2021 se déroulera du 8 ou 18 juillet avec, en vedette, Ludovick Bourgeois, 2Frères, Cœur de Pirate, Jonathan Roy et Marie Mai.

Dévoilée mercredi, la programmation du Festival d’été de Québec conjuguant musique et humour comprend aussi les artistes suivants : Klô Pelgag, Paul Piché, Michel Pagliaro, Steve Hill, Matt Lang, Alexandre Barrette, Mehdi Bousaidan, Clay and Friends, Alaclair Ensemble, Apashe, Valaire, Tire le coyote, Émile Bilodeau, White-b, Loud, Men I Trust et Geoffroy.

Au total, 22 concerts en salle seront présentés devant public, au Manège militaire. Douze spectacles seront par ailleurs disponibles en webdiffusion

Les billets au coût de 60 $ ou 120 $ (taxes et frais de service inclus), pour des tables de 2 ou 4 personnes, sont en vente dès maintenant sur le site web du FEQ.

Rappelons que l’édition 2020 du FEQ prévoyait la présence d’artistes internationaux tels Rage Against the Machine, Jack Johnson, Alanis Morissette, Marshmello, Halsey, Rod Stewart, Vance Joy, Dean Lewis, Charlie Puth, Garbage, Half Moon Run, Imagine Dragons, lovelytheband, G-Eazy, The National, X Ambassadors et plusieurs autres.