Le Festival d’été de Québec dévoile sa programmation 2022

Le Festival d’été de Québec a dévoilé mercredi midi la programmation complète de son édition 2022 qui se déroulera du 6 ou 17 juillet avec, en têtes d’affiche, Charlotte Cardin, Jack Johnson, Luke Combs, Maroon 5, $uicideboy$, Halsey, Loud, Marshmello, Luis Fonsi, Alanis Morissette, Rage Against The Machine et Half Moon Run.

La programmation du FEQ 2022 comprend aussi les artistes suivants : Lennon Stella, Jessia, X-Ambassadors, Dean Lewis, The Tea Party, Milky Chance, Sum 41, The Beaches, Garbage et Walk The Moon.

De nombreux artistes québécois prendront également part au festival, dont Hubert Lenoir, Matt Lang, Geoffroy, Alicia Moffett, Ariane Moffatt, Émile Bilodeau, Claudia Bouvette, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières, Lisa LeBlanc, Safia Nolin, FouKi, Rymz, Sarahmée et Koriass.

Arborant un tout nouveau logo, le FEQ reviendra ainsi en formule « régulière » sur les grandes scènes extérieures, dont aux plaines d’Abraham, après deux ans de pandémie. L’édition 2020 du FEQ avait en effet dû être annulée en raison de la COVID-19 tandis que, l’an dernier, l’événement avait été présenté en version « allégée » et 100 % québécoise au Manège militaire.

Les laissez-passer pour le Festival d’été de Québec 2022 sont en vente dès maintenant sur le site web du FEQ, tout comme l’horaire détaillé de l’événement.