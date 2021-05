Le FestiVoix de Trois-Rivières annonce sa programmation 2021

Marie Mai, Les sœurs Boulay, Vincent Vallières, Ariane Moffatt, La Chicane, Luc De Larochellière, Sarahmée et FouKi. Voilà quelques-uns des artistes qui monteront sur la scène du FestiVoix de Trois-Rivières, du 25 juin au 4 juillet!

Dévoilée mercredi, la programmation de l’édition 2021 du FestiVoix comprend aussi les noms suivants : The Franklin Electric, The Sainte Catherines, Brigitte Boisjoli, Marie Denise Pelletier, EXTERIO, Elisapie, Plants and Animals, BEYRIES, Dominique Fils-Aimé, BSSR, Breen, St-Laurent, Smallwood & Rej.E - Sympatik Reunion, Clay and Friends, Eman & Vlooper, Jay Scøtt, LaF, Gab Paquet, Saratoga, Vendou et plusieurs autres.

Au total, près de 40 concerts extérieurs seront présentés devant public, sur trois scènes en plein cœur du quartier historique de Trois-Rivières, aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Les billets au coût de 10 $ à 20 $ par personne ou spectacle seront mis en vente le vendredi 4 juin, dès midi, au Festivoix.com.

Rappelons que le FestiVoix avait dû renoncer à sa 27e édition, l’an dernier, en raison de la pandémie. Les organisateurs de l’événement assurent évidemment que les mesures sanitaires en vigueur seront scrupuleusement respectées cette année.