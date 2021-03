Le grand spectacle de la Fête nationale sera diffusé de Charlevoix

Pour la deuxième année consécutive, le traditionnel spectacle de la Fête nationale sera diffusé à l’antenne de Noovo, Télé-Québec, ICI Radio-Canada Télé et TVA, le 24 juin prochain, dès 20 h! Ayant pour thème Un Québec tissé serré, ce grand événement annuel se déroulera dans le décor enchanteur de la région de Charlevoix, entre fleuve et montagnes.

Bien que les noms des animateurs et des artistes qui prendront part à ce grand spectacle seront dévoilés ultérieurement, les organisateurs promettent déjà un rendez-vous haut en couleur mis en scène par Jean-François Blais, comme l’an dernier. On assure également que les plus strictes mesures sanitaires seront respectées.

« La Fête nationale du Québec est heureuse de dévoiler la thématique 2021, ‘’Vivre le Québec : Tissé serré!’’. La Fête de tout un peuple est fondamentale et continue de vibrer dans nos cœurs, même dans les moments les plus difficiles. Cette thématique nous rappelle que c’est dans un Québec tissé serré que nous sommes toujours plus forts et plus fiers», ont déclaré les organisateurs par voie de communiqué.

Animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe, le spectacle de la Fête nationale 2020 avait été diffusé en direct de l’Amphithéâtre Cogego de Trois-Rivières, en remplacement des habituels rassemblements de Montréal et de Québec annulés en raison de la pandémie. Plus de 40 artistes étaient alors montés sur scène, dont Marie-Mai, Cœur de pirate, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Roch Voisine, Les sœurs Boulay et Les Trois Accords.