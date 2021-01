Le groupe New Radicals se reformera pour Joe Biden

Plus de 20 ans après avoir connu la gloire grâce au méga-hit You Get What You Give, le groupe New Radicals se reformera tout spécialement pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, ce mercredi!

La défunte formation américaine se produira lors de la Parade Across America, un événement virtuel qui remplace cette année le traditionnel défilé post-investiture, en raison de la pandémie et des mesures de sécurité exceptionnelles mises en place.

Ce retour à l’avant-scène de New Radicals se concrétisera suite à l’invitation du nouveau président et de la nouvelle vice-présidente qui affectionnent tous les deux You Get What You Give, mais pour des raisons fort différentes.

Popularisée en 1998, cette chanson est devenue un véritable hymne d’espoir pour la famille de Joe Biden, lorsque Beau, le fils de ce dernier, luttait contre un cancer du cerveau, un combat qu’il a malheureusement perdu en 2015. De son côté, Doug Emhoff, le conjoint de Kamala Harris, a fait tourner ce succès lors de chacune de ses apparitions publiques, durant la dernière campagne présidentielle.

« S'il y a une chose sur terre qui pouvait nous réunir à nouveau, ne serait-ce que pour une journée, c'est l'espoir que notre chanson puisse être une petite lueur dans une période si sombre. L'Amérique sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle va se porter mieux avec ce nouveau gouvernement. C'est le message de cette chanson : le monde va s'en tirer », a déclaré Gregg Alexander, le fondateur de New Radicals, au magazine Rolling Stone.

Formé à Los Angeles en 1997, avant de se dissoudre deux ans plus tard, New Radicals aura effectué un passage pour le moins éphémère dans l’univers musical.

Rappelons que Lady Gaga interprétera quant à elle l’hymne national américain, en marge de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris. Ce concert télévisé réunira aussi plusieurs artistes, dont Bruce Springsteen, les Foo Fighters, John Legend, Garth Brooks, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Demi Lovato et Jon Bon Jovi.