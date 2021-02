Le hit Mood de 24kGoldn & Iann Dior passe à l’histoire

Le succès de la chanson Mood du chanteur américain 24kGoldn et de l’artiste d’origine portoricaine Iann Dior ne se dément pas! Après avoir cumulé près de 170 millions de visionnements sur YouTube, ce hit sorti en juillet dernier vient d’établir un nouveau record!

Difficile à définir par un style musical précis, Mood figure cette semaine dans le top 10 de quatre palmarès très différents du magazine Billboard (Adult Pop Airplay, Pop Airplay, Rhytmic Airplay, ainsi qu’Alternative and Rap Airplay), une première dans l’histoire de la musique! Cela signifie non seulement que cette chanson est l’une des plus diffusées sur les ondes de radios de tous formats aux États-Unis mais surtout qu’elle plaît à plusieurs types d’auditeurs.

Ce n’est pas la première fois que la collaboration de 24kGoldn & Iann Dior réussit ce genre d’exploit. Quelques mois après sa sortie, l’automne dernier, Mood était devenue la première chanson à se hisser simultanément au numéro 1 des palmarès Hot 100, Hot Rock & Alternative Songs, Hot Alternative Songs et Hot Rap Songs de Billboard.

Certifiée double platine après avoir été vendue à plus de 2 millions d’exemplaires, la chanson Mood paraîtra en mars prochain sur El Dorado, le premier album en carrière de 24kGoldn.