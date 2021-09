Le magazine Rolling Stone dévoile sa liste des 500 meilleures chansons

Le verdict est tombé : le prestigieux magazine musical Rolling Stone a dévoilé mercredi sa nouvelle liste des 500 meilleures chansons de tous les temps! La grande gagnante? Respect d’Aretha Franklin, une chanson d'Otis Redding parue en 1965 mais popularisée par la Reine de la soul en 1967.

Le top 5 de ce réputé palmarès est complété par Fight the Power de Public Enemy (1989), A Change is Gonna Come de Sam Cooke (1964), Like a Rolling Stone de Bob Dylan (1965) et Smells Like Teen Spirit de Nirvana (1991).

What’s Going On de Marvin Gaye (1971) trône au numéro 6, suivi de Strawberry Fields Forever des Beatles (1967), Get Ur Freak On de Missy Elliott (2001), Dreams de Fleetwood Mac (1977) et Hey Ya! du duo américain Outkast (2003).

Un premier palmarès des 500 meilleures chansons de tous les temps avait été publié en 2004 mais, selon ses auteurs, il était temps de le renouveler à fond. Près de 4000 chansons ont été évaluées pour établir ce classement révisé et, de ce nombre, 254 nouvelles pièces y ont fait leur entrée. Pour l’occasion, plus de 250 artistes, auteurs-compositeurs et représentants de l’industrie musicale ont été invités à voter.

« Là version 2004 était dominée par le rock et la soul, alors que la nouvelle édition contient plus de hip-hop, de country moderne, de rock indépendant, de pop latine, de reggae et de R&B. Il en résulte une vision plus large et inclusive de la pop, une musique qui ne cesse de réécrire son histoire à chaque rythme », ont déclaré les dirigeants du magazine Rolling Stone par voie de communiqué.

Pour découvrir la liste complète des 500 meilleures chansons de l’histoire selon le magazine Rolling Stone, vous n’avez qu’à cliquer ici.

Aussi à lire : le magazine Rolling Stone dévoile sa liste des 500 meilleurs albums.

Rappelons que la défunte Aretha Franklin est personnifiée au grand écran par Jennifer Hudson, dans le film Respect qui est à l’affiche depuis quelques semaines déjà.