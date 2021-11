Le « Nipplegate » de Janet Jackson au cœur d’un nouveau documentaire

C’était le 1er février 2004. Lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, Justin Timberlake avait « accidentellement » dénudé le sein droit de Janet Jackson à la fin de leur duo Rock Your Body, un scandale alors baptisé le « Nipplegate ». Près de 20 ans plus tard, un documentaire intitulé Malfunction : The Dressing Down of Janet Jackson reviendra sur cet incident qui avait fait grand bruit dans les médias.

Réalisé par Jodi Gomes, ce film sera diffusé le 19 novembre sur FX et Hulu, dans le cadre de la série The New York Times Presents qui comprenait également le documentaire Controlling Britney Spears. On y retrouvera des images inédites et des entrevues avec des témoins de l’événement, dont des cadres de la NFL et de MTV, ainsi qu’avec des journalistes, des dirigeants de l’industrie musicale et des membres de la famille Jackson.

« En 2004, une guerre culturelle se préparait lorsque le public de la mi-temps du Super Bowl a vu un homme blanc exposer la poitrine d’une femme noire pendant quelques secondes. Un tollé national s’ensuivit. Si les guerres culturelles pouvaient avoir un 11 septembre, ce serait le 1er février 2004. Cette femme était Janet Jackson, et sa carrière n’a jamais été la même après cet événement. L’homme était Justin Timberlake ; sa célébrité n’a fait que croître. Le New York Times examine les courants raciaux et culturels qui se sont affrontés sur la scène du Super Bowl et étudie l’impact de l’incident sur l’une des musiciennes pop les plus populaires de l’histoire », a indiqué la chaîne FX par voie de communiqué.

En février dernier, Justin Timberlake avait présenté des excuses publiques à Janet Jackson, dix-sept ans après les faits : « Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où je n'ai pas défendu ce qui était juste. Je comprends que j'ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d'autres et que j'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme ».

Rappelons qu’un autre documentaire consacré à la célèbre sœur de Michael Jackson sortira en janvier prochain. Intitulé Janet, ce film-événement de quatre heures retracera la vie et la carrière de Janet Jackson qui compte aussi lancer un nouvel album en 2022 afin de célébrer le 40e anniversaire de son premier disque.