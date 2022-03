Le premier festival LASSO Montréal dévoile sa programmation

Amateurs de country, à vos chapeaux! Après avoir dû être reportée deux années de suite en raison de la pandémie, la toute première édition du festival LASSO Montréal aura finalement lieu les 12 et 13 août 2022 sur le site du Parc Jean-Drapeau de l’Île Sainte-Hélène.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, c’est nul autre que Luke Bryan qui sera une des têtes d’affiche de ce nouvel événement! La vedette américaine sera accompagné de Dierks Bentley, Old Dominion, Kelsea Ballerini, Riley Green, Ashley McBryde et Tenille Townes.

Les Québécois Matt Lang, Sara Dufour, Five Roses, Brittany Kennell et Léa Jarry seront aussi de la partie. Plusieurs autres artistes seront annoncés au cours des prochaines semaines, tout comme la programmation de LASSO en ville, une série de spectacles en salles présentés la veille du festival, soit le jeudi 11 août.

Luke Bryan, Old Dominion et Matt Lang devaient à l’origine être présents en 2020, puis en 2021, tout comme Brad Paisley, Morgan Wallen, Brett Kissel et Tebey. Les plans avaient toutefois dû être revus en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.

Qualifié de « plus important festival de musique country urbain en Amérique du Nord », LASSO Montréal est organisé par Evenko et présenté par Bell Canada.

Les passes quotidiennes pour LASSO Montréal 2022 seront mis en vente ce vendredi 4 mars, dès midi, sur le site du festival.