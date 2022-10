Le rappeur Coolio (Gangsta's Paradise) s’éteint à l’âge de 59 ans

Le rappeur américain Coolio est décédé mercredi après-midi, à l’âge de 59 ans, alors qu’il se trouvait dans la salle de bain d’un ami. La cause exacte de sa mort demeure pour le moment inconnue mais les ambulanciers sur place ont constaté un arrêt cardiaque.

Né le 1er août 1963 en Californie, Coolio (de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr.) a lancé son premier album solo, It Takes a Thief, en 1994. Un an plus tard, le rappeur connaissait la consécration grâce au méga-hit Gangsta's Paradise, extrait de l’album du même nom qui allait demeurer numéro 1 au palmarès durant 13 semaines.

Évoquant la vie dans les ghettos, Gangsta's Paradise était une reprise d'une chanson de Stevie Wonder, Pastime Paradise, mais avec des paroles différentes.

Tout au long de sa vie, Coolio a eu de nombreux démêlés avec la justice, allant d’accusations pour violence conjugale à possession d'une arme à feu chargée et volée à l’aéroport de Los Angeles, en 2016.