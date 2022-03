Le rappeur Imposs s’illustre au 6e Gala Dynastie

C’est ce samedi 5 mars, au Théâtre Maisonneuve à Montréal, qu’avait lieu la 6e édition du Gala Dynastie. Un des grands gagnants de la soirée? Le rappeur Imposs qui s’est illustré dans la catégorie « Artiste ou groupe musical francophone de l'année » présentée par Bell.

Animée par l’humoriste Preach, cette prestigieuse cérémonie a vu défiler sur scène de nombreux artistes issus des communautés noires, dont Lost, Djely Tapa, Alan Prater, Kelly Krow, Yama Laurent, Zach Zoya et la DJ Sweet La Rock.

Un total de 14 prix ont été décernés lors de la soirée. Outre Imposs, Kaytranada (Artiste ou groupe musical de l’année s’étant illustré à l’international), Dominique Fils-Aimé (Artiste ou groupe musical anglophone de l’année), Pierre Kwenders (Artiste ou groupe musical du monde de l’année), Gayance (Révélation musicale de l’année) et Maky Lavender (Vidéoclip de l’année) se sont illustrés dans les catégories musicales. Vous pouvez découvrir la liste complète des lauréats en cliquant ici.

Fondé en 2017, le Gala Dynastie est présenté en clôture des festivités entourant le Mois de l’histoire des Noirs. Initié par le Groupe NDM et présenté en collaboration avec la Fondation Dynastie, ce gala unique en son genre au Québec vise à récompenser des personnalités issues des communautés noires qui s’illustrent dans les domaines des arts et de la culture et dont les réalisations et les accomplissements méritent d’être reconnus.