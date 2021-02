Le Rock & Roll Hall of Fame dévoile ses nominations pour 2021

Le Rock & Roll Hall of Fame a dévoilé mercredi la liste des artistes en nomination pour être intronisés en 2021. Il s’agit des Foo Fighters, Rage Against the Machine, Chaka Khan, Tina Turner, Dionne Warwick, Mary J. Blige, Jay-Z, Carole King, Kate Bush, Devo, The Go-Go's, Iron Maiden, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls et Todd Rundgren.

« Cette liste remarquable reflète la diversité et la profondeur des artistes et de la musique que célèbre le Rock & Roll Hall of Fame. Ces nommés ont laissé un impact indélébile sur le paysage musical mondial et ils ont influencé d'innombrables artistes qui les ont suivis », a déclaré par voie de communiqué John Sykes, le président du Rock & Roll Hall of Fame.

Sept des 16 candidats cette année figurent sur cette liste convoitée pour la toute première fois. Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, a pour sa part été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2014, mais avec Nirvana. C’est aussi le cas de Tina Turner qui a été intronisée au sein du duo Ike et Tina Turner en 1991. De son côté, Chaka Khan est nommé pour une sixième fois, dont trois avec le groupe Rufus.

Pour être sélectionnés, les artistes doivent avoir lancé leur premier enregistrement commercial (single ou album) il y a au moins 25 ans, soit avant 1996.

Un jury composé de plus de 1000 artistes, historiens et membres de l'industrie musicale procédera au vote. Le public est également invité à participer au processus sur le site du Rock & Roll Hall of Fame.

Les lauréats de l’édition 2021 du Rock & Roll Hall of Fame seront connus en mai, tandis qu’une cérémonie d’intronisation aura lieu cet automne.