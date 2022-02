Le Rock & Roll Hall of Fame dévoile ses nominations pour 2022

Le Rock & Roll Hall of Fame a dévoilé mercredi la liste des artistes en nomination pour être intronisés en 2022. Il s’agit d’Eminem, Duran Duran, Pat Benatar, Beck, Judas Priest, Dolly Parton, Rage Against the Machine, Dionne Warwick, Lionel Richie, Kate Bush, Devo, MC5, New York Dolls, Carly Simon, A Tribe Called Quest, Fela Kuti et Eurythmics.

Sept des 17 candidats cette année figurent sur cette liste convoitée pour la toute première fois, soit Beck, Eminem, Duran Duran, Lionel Richie, A Tribe Called Quest, Carly Simon et Dolly Parton. Dionne Warwick, Fela Kuti et Pat Benatar sont en lice pour la deuxième fois, Kate Bush, Judas Priest, New York Dolls, Eurthymics et Devo pour la troisième fois, Rage Against the Machine pour la quatrième fois et MC5 pour la sixième fois.

Pour être sélectionnés, les artistes doivent avoir lancé leur premier enregistrement commercial (single ou album) il y a au moins 25 ans, soit avant 1997.

Un jury composé de plus de 1000 artistes, historiens et membres de l'industrie musicale procédera au vote. Le public est également invité à participer au processus sur le site du Rock & Roll Hall of Fame.

Les lauréats de l’édition 2022 du Rock & Roll Hall of Fame seront connus en mai, tandis qu’une cérémonie d’intronisation aura lieu cet automne.

L’an dernier, Tina Turner, Carole King, Jay-Z, LL Cool J, les Foo Fighters, The Go-Go’s, Kraftwerk et Gil Scott-Heron avaient été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame.