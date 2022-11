Le Rock & Roll Hall of Fame honore ses lauréats 2022

Lionel Richie, Eminem, Duran Duran, Eurythmics, Carly Simon, Dolly Parton ainsi que Pat Benatar et Neil Giraldo ont été intronisés samedi soir au prestigieux Temple de la renommée du rock (Rock & Roll Hall of Fame), lors d’une cérémonie qui se tenait à Los Angeles, en Californie.

« Chaque membre de ce groupe diversifié d'intronisés a eu un impact profond sur le son de la culture des jeunes et a contribué à changer le cours du rock & roll. Leur musique a ému des générations et influencé tant d'artistes qui ont suivi », a déclaré par voie de communiqué John Sykes, président du Rock & Roll Hall of Fame.

Judas Priest, Jimmy Jam & Terry Lewis, Harry Belafonte, Elizabeth Cotten, Allen Grubman, Jimmy lovine et Sylvia Robinson ont également reçu différents prix cette année.

L’an dernier, Tina Turner, Carole King, Jay-Z, LL Cool J, les Foo Fighters, The Go-Go’s, Kraftwerk et Gil Scott-Heron avaient fait leur entrée au Rock & Roll Hall of Fame.

L’ex-guitariste de Duran Duran atteint d’un cancer incurable

Absent de la cérémonie, Andy Taylor, l’ex-guitariste de Duran Duran, a par ailleurs annoncé être atteint d’un cancer incurable, une nouvelle qui a assombri les festivités… Âgé de 61 ans, le musicien britannique avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate métastatique de stade 4 il y a quelques années.

Rappelons que, pour être intronisés au Rock & Roll Hall of Fame, les artistes doivent avoir lancé leur premier enregistrement commercial (single ou album) il y a au moins 25 ans. Les lauréats de la 37e édition de ce gala annuel ont été choisis par plus de 1100 artistes, historiens et membres de l'industrie musicale.