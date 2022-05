Le spectacle de la Fête nationale à Montréal dévoile ses têtes d’affiche

Après une absence de deux ans due à la pandémie, le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec sera de retour sur scène, à Montréal, le 23 juin prochain, dès 21 h!

Présenté gratuitement sur la place des Festivals du Quartier des spectacles, cet événement intitulé J'aime ma langue sera animé par Pierre-Yves Lord et mis en scène par Pierre Séguin, en plus de mettre en vedette plus de 30 musiciens, danseurs et chanteurs.

Parmi les têtes d’affiche, mentionnons Roxane Bruneau, Patrice Michaud, Michel Pagliaro, Les Louanges, FouKi, Alicia Moffet, Sarahmée, Jay Scott, Ariane Roy et Kathia Rock.

Pour tous ceux et celles qui ne pourront y assister sur place, le spectacle sera diffusé le lendemain soir à la télévision.

Ce spectacle incontournable s’inscrit dans le cadre des célébrations de la 188e Fête nationale du Québec ayant cette année pour thème « Notre langue aux mille accents ».