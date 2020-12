Le Top 10 des meilleures chansons du jour de l’An

C’est dans le temps du jour de l’An, on se donne la main, on s’embrasse! Et comme ça n’arrive qu’une fois par année, pourquoi ne pas en profiter pour écouter les meilleures chansons traditionnelles 100 % Québec?

En voici une sélection « pas piquée des vers » comme on le dit si bien « par chez-nous »!

10. La Volée d’Castors – Le bonhomme de neige

9. Le Rêve du Diable - Dondaine la ridaine

8. La Bottine souriante – La parenté

7. Roland Hi-Ha Tremblay – Le temps d’une dinde

6. Mes Aïeux – Le Yabe est dans la cabane

5. Oscar Thiffault – Le rapide blanc

4. La Bottine souriante – La cuisinière

3. Mes Aïeux – Remède miracle

2. La Bolduc – C’est dans l’temps du jour de l’An

1. Mes Aïeux – Dégénérations