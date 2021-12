Le Top 10 des plus grands plaisirs coupables de Noël

Dans le temps des Fêtes, il n’y a pas que le froid qui fait rougir nos joues... Il y a aussi le plaisir coupable qu’on ressent à écouter en boucle ces chansons réconfortantes qui ont bercé notre enfance, celles qu’on écoute (presque) en cachette, celles qui nous font sourire et celles qui nous font penser aux partys de Noël chez matante Monique ou chez grand-maman Thérèse!

Oui, oui, ces mêmes partys où les manteaux se retrouvaient empilés sur les lits, les bottes dans le bain et où on se précipitait au sous-sol pour jouer à Twister, à Opération ou au Nintendo avec nos cousins et cousines!

Alors, comme « là où y a du plaisir y a pas de gêne », on se laisse aller à chanter à tue-tête ces airs qui, avouons-le, sont aussi devenus à leur façon de grands classiques!

10. François Pérusse – Pot-pourri de Noël

9. Rock et Belles Oreilles – C'est nono Noël

8. Tex Lecor – Noël au camp

7. Les Classels – Le sentier de neige

6. Boum Ding Band – Le Père Noël c’t’un Québécois

5. Nicole Martin – Glory Alleluia

4. C’est Noël on danse – Cocktail Père Noël

3. Ginette Reno – Vive le vent

2. Paul et Paul – C’est Noël

1. La Compagnie Créole – Bons baisers de Fort-de-France