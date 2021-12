Qui dit Noël, dit vacances ! Enfin, pour certains... Mais qu’on ait deux jours, cinq jours, ou même deux semaines de congé, on adore passer quelques heures emmitouflés dans une couverture chaude à dévorer des films ou des séries télé.

Voici 15 films ou séries musicales indémodables que tout mélomane qui se respecte doit avoir vus au moins une fois dans sa vie!

Last Christmas

Réalisation : Paul Feig

2019 Universal Pictures

Rocketman

Réalisation : Dexter Fletcher

2019 Paramount Pictures

Bohemian Rhapsody

Réalisation : Bryan Singer

2018 20th Century Fox

Respect

Réalisation : Liesl Tommy

2021 Metro Goldwyn Mayer

Ray

Réalisation : Taylor Hackford

2004 Universal Pictures

A Very Murray Christmas

Réalisation : Sofia Coppola

2015 Netflix

The Nightmare Before Christmas

Réalisation : Henry Selick

1993 Touchstone Pictures, Skellington Inc.

White Christmas

Réalisation : Michael Curtiz

1954 Paramount Pictures

Moulin Rouge

Réalisation : Baz Luhrmann

2001 20th Century Fox

What Happened Miss Simone?

Réalisation : Liz Garbus

2015 Netflix

Gimme Danger

Réalisation : Jim Jarmusch

2016

Vinyl

(Série télévisée)

2016 HBO

Empire

(Série télévisée)

2015-2019 Fox

Quincy

Réalisation : Rashida Jones-Alan Hicks

2018 Netflix

David Bowie - The Last Five Years

Réalisation : Francis Whately

2017 HBO