Le feu danse dans la cheminée, dehors on tremble de froid… et Noël est à nos portes! Pour se mettre dans l'ambiance, rien de mieux que d'appuyer sur PLAY ou de déposer l'aiguille sur un bon disque de Noël.

Voici une sélection d'albums des Fêtes incontournables qui sauront vous réchauffer le cœur et l’esprit.

Pentatonix – The Best of Pentatonix Christmas

Michael Bublé – Christmas

Bing Crosby – White Christmas

Mariah Carey – Merry Christmas

Céline Dion – These Are Special Times

Elvis Presley – Elvis' Christmas Album

Pink Martini – Joy To The World

Ginette Reno – Un grand Noël d'amour

Marie Michèle Desrosiers – Marie Michèle Desrosiers chante les classiques de Noël

Céline Dion – Céline Dion chante Noël

Johanne Blouin – Sainte Nuit

Québec Issime – Décembre

Diana Krall – Christmas Songs

John Legend – A Legendary Christmas

Andy Williams – The Andy Williams Christmas Album

Frank Sinatra – Christmas Songs by Sinatra

Nat King Cole – The Christmas Album

Mario Pelchat – Noël gospel

Trans-Siberian Orchestra – Christmas Eve and Other Stories

Vince Guaraldi Trio – A Charlie Brown Christmas

Aussi à découvrir, la chaîne Noël c’est Rouge d’iHeartRadio!