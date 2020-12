Pour un artiste, une carrière musicale n'est pas complète sans avoir au moins un hit de Noël à son actif! On n'a qu'à penser à John Lennon et son Happy Xmas (War Is Over), à la prolifique Sia et son album Everyday Is Christmas ou encore à l'incontournable All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

Voici un décompte des chansons de Noël les plus marquantes, au Québec et ailleurs!

20. Jonas & Marie-Mai – Christmas Calling

19. Coldplay – Christmas Lights

18. Les BB – J’ai vu maman embrasser le père Noël

17. Sia – Santa's Coming For Us

16. Villeray – Joyeux Noël et bonne année

15. Joy – The Christmas Mix

14. Paul McCartney – Wonderful Christmastime

13. Trans-Siberian Orchestra – Christmas Canon

12. Bundock – Falalala

11. Elvis Presley – Blue Christmas

10. Jose Feliciano – Feliz Navidad

9. Robert Charlebois – Marie-Noël

8. Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree

7. Michael Bublé – Let It Snow

6. Bing Crosby – White Christmas

5. Band Aid – Do They Know It's Christmas?

4. Wham! – Last Christmas

3. Beau Dommage – 23 décembre

2. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

1. John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)