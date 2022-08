Le vidéoclip Hello d’Adele atteint les 3 milliards de visionnements

Adele vient d’atteindre un nouveau sommet grâce au vidéoclip officiel de sa chanson Hello qui a franchi mercredi le cap des 3 milliards de visionnements sur YouTube! Mis en ligne le 23 octobre 2015, ce clip aura mis un peu moins de sept ans avant d’accéder au club sélect des vidéos trois fois milliardaires.

Réalisé par Xavier Dolan, le magnifique vidéoclip d’Hello compte plusieurs records à son actif, dont celui du clip musical ayant mis le moins de temps à cumuler 1 milliard de visionnements sur YouTube (87 jours). Il s’agit aussi toujours du vidéoclip ayant eu les débuts les plus fracassants avec pas moins de 50 millions de vues au cours des 48 heures suivant sa publication. Au sommet de sa popularité, celui-ci enregistrait par ailleurs jusqu'à 1,6 million de visionnements à l’heure!

Écrite en collaboration avec le producteur et auteur-compositeur Greg Kurstin, la chanson Hello a été lancée en octobre 2015 en tant que premier extrait de 25, le troisième album studio d'Adele. Ce méga-hit a été directement propulsé au numéro 1 du Billboard Hot 100 aux États-Unis, avant de séjourner 10 semaines en tête de ce prestigieux palmarès.

En 2017, Hello a tout raflé aux Grammy Awards, récoltant les trophées de la Chanson de l’année, de l’Enregistrement de l’année et de la Meilleure performance pop solo. Un an plus tôt, Hello avait décroché le Juno du Vidéoclip de l’année, ainsi que différents prix aux Brit Awards, aux Billboard Music Awards et aux iHeartRadio Music Awards.

En mars dernier, le vidéoclip du hit Rolling in the Deep d’Adele était quant à lui devenu le deuxième de la star britannique à atteindre les deux milliards de visionnements sur YouTube. Le clip du premier extrait de l’album 21 aura toutefois rapidement été éclipsé par celui d’Hello…

Rappelons qu’Adele reprendra sa résidence à Las Vegas en novembre prochain avec huit concerts supplémentaires. La chanteuse de 34 ans y interprétera sur scène les chansons de 30, son quatrième album paru en novembre 2021, dont les extraits Easy On Me et Oh My God.