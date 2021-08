Led Zeppelin fera l’objet d’un premier documentaire officiel

Les fans de Led Zeppelin auront enfin droit au tout premier documentaire officiel autorisé par les membres de leur groupe préféré! Réalisé par le cinéaste Bernard MacMahon, ce film dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée aura comme titre Becoming Led Zeppelin.

« Becoming Led Zeppelin est un film que personne ne pensait pouvoir réaliser. L'ascension fulgurante du groupe vers la célébrité a été rapide et pratiquement pas documentée. Grâce à une recherche intense à travers le monde et des années de restauration d’archives visuelles et audio, cette histoire peut enfin être racontée », a déclaré Bernard MacMahon au magazine Rolling Stone.

En développement depuis 2019, ce documentaire comportera des entrevues avec les trois membres survivants de la formation, soit Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, ainsi que des entretiens d’archive avec le défunt batteur John Bonham. On y retrouvera aussi des confidences des proches du mythique groupe britannique et des séquences vidéo inédites.

Led Zeppelin avait participé en 1976 au film The Song Remains the Same, mais celui-ci pouvait difficilement être qualifié de documentaire puisqu’il était presque entièrement composé d’extraits de concerts de la formation au Madison Square Garden.

Rappelons que Led Zeppelin a remporté l’automne dernier sa longue bataille judiciaire entourant les allégations de plagiat du classique Stairway to Heaven.