Les 10 artistes préférés des Français pour souligner le 14 juillet

C’est aujourd’hui, le 14 juillet, que nos cousins français célèbrent leur fête nationale! Afin de souligner cet événement, on vous présente aujourd’hui les 10 artistes les plus populaires en France, peu importe leur nationalité.

Ce classement a été établi à partir d’un sondage réalisé par le Crédit Mutuel, en collaboration avec Riffx. Un total de 280 chanteurs, chanteuses ou groupes ont été proposés à un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française.

Comme on pouvait s’y attendre, l’artiste préféré des Français demeure encore et toujours l’incontournable Jean-Jacques Goldman, même s’il n’a pas lancé d’album de chansons originales depuis plus de 20 ans! L’auteur-compositeur-interprète français de 71 ans est suivi, dans l’ordre, par Stromae, Indochine, Florent Pagny et Soprano.

Indétrônable, Céline Dion est la première artiste féminine à figurer dans ce palmarès, en 6e position. La chanteuse québécoise est d’ailleurs une des deux seules femmes citées dans ce top 10, avec Mylène Farmer en 10e place. Si on va un peu plus loin dans le classement, la Belge Angèle apparaît eu numéro 13.

Voici donc le top 10 des artistes préférés des Français et Françaises :

1. Jean-Jacques Goldman

2. Stromae

3. Indochine

4. Florent Pagny

5. Soprano

6. Céline Dion

7. Grand Corps Malade

8. Francis Cabrel

9. Vianney

10. Mylène Farmer