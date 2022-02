Les 10 chansons les plus (et les moins) dangereuses au volant

Plusieurs études l’ont prouvé : la musique qu’on écoute au volant a des effets directs sur notre façon de conduire. Une école de conduite britannique a poussé l’exercice encore plus loin en dressant la liste des chansons considérées comme les plus dangereuses et les plus sécuritaires à écouter en conduisant.

Selon l’école PassMeFast, le hit Hey Ya! d’Outkast popularisé en 2003 aurait le plus grand potentiel de nous distraire au volant, suivi de titres comme Take on Me d’a-ha, Feel So Close de Calvin Harris et Levitating de Dua Lipa.

À l’autre extrême, la chanson bad guy de Billie Eilish aurait pour effet de nous apaiser et de nous permettre de nous concentrer, tout comme When I Was Your Man de Bruno Mars, Love Yourself de Justin Bieber et All of Me de John Legend.

Pour dresser ce palmarès, l’école de conduite a pris en compte trois facteurs en analysant les chansons les plus populaires sur les plateformes d’écoute en continu : leur potentiel à nous faire danser, leur niveau d'énergie et leur charge émotionnelle.

On vous laisse sur le classement complet en vous souhaitant… bonne route!

Les 10 chansons les plus dangereuses au volant :

1. Hey Ya! – Outkast

2. Mr. Brightside – The Killers

3. Empire State of Mind – JAY-Z

4. Take on Me – a-ha

5. Can’t Stop – Red Hot Chili Peppers

6. Feel So Close – Calvin Harris

7. You Give Love A Bad Name – Bon Jovi

8. Bring Me To Life – Evanescence

9. Levitating – Dua Lipa

10. Dusk Till Dawn – ZAYN

Les 10 chansons les plus sécuritaires au volant :

1. bad guy – Billie Eilish

2. July – Noah Cyrus

3. Bruises – Lewis Capaldi

4. When I Was Your Man – Bruno Mars

5. Love Yourself – Justin Bieber

6. Dancing on my Own – Calum Scott

7. 7 rings – Ariana Grande

8. enough for you – Olivia Rodrigo

9. Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra

10. All of Me – John Legend