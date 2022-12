Les 10 chansons les plus populaires au Canada en 2022

Le magazine Billboard vient de dévoiler son palmarès de fin d’année recensant les chansons les plus populaires au Canada. Le grand numéro 1 de 2022? Cold Heart (PNAU Remix) d’Elton John et Dua Lipa!

La chanson Cold Heart (PNAU Remix) a été certifiée sept fois Platine au pays, ce qui représente des ventes de 560 000 unités. Lancé en août 2021, ce hit est composé d’échantillonnages de Sacrifice (1989) et Rocket Man (1972), deux grands succès d’Elton John remixés par le trio australien de musique dance PNAU. On peut aussi y entendre des extraits de Kiss The Bride (1983) et Where’s the Shoorah? (1976).

Ce duo d’Elton John et Dua Lipa est suivi d’As It Was d’Harry Styles, Heat Waves de Glass Animal, Shivers d’Ed Sheeran et Stay de The Kid LAROI et Justin Bieber. Le top 10 de ce classement est complété par Bad Habits d’Ed Sheeran, Ghost de Justin Bieber, About Damn Time de Lizzo, abcdefu de GAYLE et That’s What I Want de Lil Nas X.

Rappelons que ce palmarès compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube au Canada, toutes catégories musicales confondues.

Voici donc les 10 plus gros hits de l’année 2022 au Canada selon Billboard :



1. Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John et Dua Lipa

2. As It Was - Harry Styles

3. Heat Waves - Glass Animal

4. Shivers - Ed Sheeran

5. Stay - The Kid LAROI et Justin Bieber

6. Bad Habits - Ed Sheeran

7. Ghost - Justin Bieber

8. About Damn Time – Lizzo

9. abcdefu – GAYLE

10. That’s What I Want - Lil Nas X.