Les 10 meilleurs albums internationaux de 2022

Les prestigieux magazines musicaux Rolling Stone et Billboard ont dressé la liste des meilleurs albums de 2022.



Bien que certains choix diffèrent entre les deux palmarès, quelques albums incontournables font l’unanimité : Renaissance de Beyoncé, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Midnights de Taylor Swift, Motomami de Rosalía, Harry's House d’Harry Styles et Wet Leg de Wet Leg.



Le magazine Billboard ajoute Dawn FM, le plus récent disque du Canadien The Weeknd qui s’est hissé au sommet des palmarès plus tôt cette année.



Les 10 meilleurs albums de 2022 selon Rolling Stone :



1. Renaissance - Beyoncé

2. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

3. Midnights - Taylor Swift

4. Motomami - Rosalía

5. Harry's House - Harry Styles

6. It’s Almost Dry - Pusha T

7. Hold On Baby - King Princess

8. Caprisongs - FKA Twiggs

9. Jack in the Box - J-Hope

10. Wet Leg - Wet Leg



La liste complète des 100 meilleurs albums est disponible ici.



Les 10 meilleurs albums de 2022 selon Billboard :



1. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

2. Renaissance - Beyoncé

3. Midnights - Taylor Swift

4. Mr. Morale and the Big Steppers - Kendrick Lamar

5. Motomami - Rosalía

6. Harry's House - Harry Styles

7. Gemini Rights - Steve Lacy

8. Dawn FM - The Weeknd

9. Ivory - Omar Apollo

10. Wet Leg - Wet Leg



La liste complète des 50 meilleurs albums est disponible ici.