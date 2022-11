Les 10 plus gros hits de Miley Cyrus pour son 30e anniversaire

C’est aujourd’hui, le 23 novembre, que Destiny Hope Cyrus, alias Miley Cyrus, célèbre son 30e anniversaire!

Née le 23 novembre 1992 à Franklin, dans le Tennessee, l’auteure-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice américaine est devenue célèbre dès l'adolescence en incarnant Miley Stewart / Hannah Montana dans la populaire série du même nom diffusée entre 2006 et 2011. Elle devient alors l'idole des jeunes en jouant aux côtés de son père, le chanteur country Billy Ray Cyrus.

C’est en 2007 que Miley Cyrus lance son premier album, Meet Miley Cyrus, qui se hisse au sommet des palmarès et qui s’écoule à plus de trois millions d'exemplaires. Après une tournée couronnée de succès, la star dévoile un an plus tard un deuxième disque intitulé Breakout qui est propulsé dès sa sortie au numéro 1 du prestigieux Billboard 200.

En 2009, Miley Cyrus amorce un virage plus « adulte » avec son EP The Time of our Lives, dont est tiré le hit Party in the U.S.A. L’année suivante, elle lance Can't Be Tamed, son troisième album, et commence à susciter la controverse en raison d’une image jugée « trop sexy » par certains.

Tout en poursuivant sa carrière d’actrice, Miley Cyrus sort en 2013 un quatrième album, Bangerz, duquel est extrait le succès Wrecking Ball. Même si le clip de cette chanson fait scandale parce que Miley y apparaît totalement nue, les fans (et les curieux!) sont au rendez-vous, ce qui permet à la vidéo de fracasser plusieurs records de visionnements.

Les albums Miley Cyrus & Her Dead Petz et Younger Now suivent en 2015 et 2017. Baptisé Plastic Hearts, le plus récent disque de chansons originales de Miley Cyrus paraît en novembre 2020. Affichant un son résolument rock, cet album comprend notamment le hit Midnight Sky.

Depuis, la chanteuse a lancé en avril 2022 Attention : Miley Live, un disque majoritairement enregistré en marge du Super Bowl LVI, en février dernier. On y retrouve 18 chansons captées en direct ainsi que les nouveautés You et Attention.

Miley Cyrus a par ailleurs laissé entendre que son huitième album studio aurait des sonorités disco mais on ignore toujours sa date de sortie…

Afin de souligner les 30 ans de Miley Cyrus, voici 10 de ses plus gros hits, de ses débuts à aujourd’hui!

See You Again (2007)

7 Things (2008)

The Climb (2009)

Party in the U.S.A. (2009)

Can't Be Tamed (2010)

We Can't Stop (2013)

Wrecking Ball (2013)

Malibu (2017)

Don't Call Me Angel avec Ariana Grande et Lana Del Rey (2019)

Midnight Sky (2020)