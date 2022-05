Les 10 plus gros hits de Sam Smith pour son 30e anniversaire

Sam Smith célèbre aujourd’hui son 30e anniversaire! Né le 19 mai 1992 à Londres, Samuel Frederick Smith a lancé son tout premier album en 2014. Intitulé In the Lonely Hour, celui-ci a établi le record du premier disque d’un artiste ayant séjourné le plus longtemps dans le top 10 au Royaume-Uni, soit 76 semaines! De ce côté-ci de l’Atlantique, les hits Stay with Me et I'm Not the Only One allaient propulser le chanteur au rang des plus grandes stars de la musique!

En 2015, Sam Smith fait sa place au grand écran en écrivant et interprétant Writing's on the Wall, la chanson thème du film Spectre, nouveau volet des aventures de James Bond. Cette pièce permettra à l’auteur-compositeur-interprète de remporter l'Oscar de la Meilleure chanson originale, quelques mois plus tard.

Paru en 2017, le deuxième album de Sam Smith, The Thrill of It All, se démarque grâce à l’extrait Too Good at Goodbyes. Parallèlement à ce projet, l’artiste britannique continue à s’engager pour les droits de la communauté LGBTQ+, s’exprimant ouvertement sur son homosexualité et se définissant lui-même comme non-binaire.

Il faudra attendre octobre 2020 pour que Sam Smith lance finalement l’album Love Goes, après de nombreux reports dus à la pandémie. Devant à l’origine s’intituler To Die For, le troisième disque du chanteur comprend de nombreuses collaborations, dont Promises avec Calvin Harris, Dancing with a Stranger avec Normani, My Oasis avec Burna Boy et I'm Ready avec Demi Lovato.

Puis, en avril 2022, Sam Smith dévoile la chanson Love Me More, sa première nouveauté depuis The Lighthouse Keeper sortie en novembre 2020.

Ayant vendu plus de 30 millions d’albums à ce jour, Sam Smith a aussi reçu de nombreuses récompenses, dont quatre Grammy Awards, trois Brit Awards, trois Billboard Music Awards, un American Music Award et un Golden Globe.

Afin de souligner les 30 ans de Sam Smith, voici 10 de ses plus gros hits, de ses débuts à aujourd’hui!

Stay with Me (2014)

I'm Not the Only One (2014)

Lay Me Down (2015)

Writing's on the Wall (2015)

Too Good at Goodbyes (2017)

Promises avec Calvin Harris (2018)

Dancing with a Stranger avec Normani (2019)

How Do You Sleep? (2019)

To Die For (2020)

Diamonds (2020)