Les 10 tournées les plus lucratives de l’année 2022

Bad Bunny a enregistré la tournée la plus lucrative de 2022 avec des revenus totaux de plus de 373 millions de dollars! Grâce à cet exploit, le rappeur portoricain est devenu le premier artiste latino qui ne chante pas en anglais à se hisser au numéro 1 de ce palmarès annuel dressé par Billboard Boxscore.

Elton John suit au deuxième rang grâce à sa tournée d’adieu Farewell Yellow Brick Road qui pourrait même devenir la tournée la plus lucrative de tous les temps puisqu’elle se poursuivra en 2023. Selon les experts, cette série de concerts débutée en 2018 pourrait générer au total plus de 900 millions de dollars!

Ed Sheeran, Harry Styles et Coldplay complètent le top 5 des tournées les plus lucratives de 2022, suivis des Rolling Stones, des Red Hot Chili Peppers, du tandem Def Leppard-Mötley Crüe et de Kenny Chesney.

Un seul artiste canadien figure dans le top 10 de ce classement, soit The Weeknd en 10e position. Puis, seulement quatre artistes féminines se retrouvent dans le top 50 : Lady Gaga (numéro 12), Billie Eilish (numéro 14), Dua Lupa (numéro 18) et Karol G (numéro 23).

Notons que ces données couvrent la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Voici le top 10 des artistes qui ont généré le plus de revenus en concert cette année :

1. Bad Bunny - 373 463 379 $

2. Elton John - 334 385 023 $

3. Ed Sheeran - 246 287 916 $

4. Harry Styles - 214 408 180 $

5. Coldplay - 208 000 727 $

6. The Rolling Stones - 179 349 815 $

7. Red Hot Chili Peppers - 176 998 650 $

8. Def Leppard-Mötley Crüe - 173 474 649 $

9. Kenny Chesney - 135 046 047 $

10. The Weeknd - 131 056 262 $