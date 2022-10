Les 12 boys bands les plus populaires de tous les temps

Le phénomène des boys bands ne date pas d’hier! On n’a qu’à penser aux New Kids on the Block dans les années 80 ou aux Backstreet Boys dans les années 90 pour constater l’ampleur du succès de ces groupes pop 100 % masculins.

Des Jackson 5 à BTS, en passant par *NSYNC, One Direction et Les BB, voici 12 de ces boys bands qui ont marqué le paysage musical d’hier à aujourd’hui… et qui ont fait fondre bien des cœurs sur leur passage!

Backstreet Boys

Formé en Floride en 1993, le groupe composé de Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough et A J McLean a vendu plus de 130 millions d'albums à travers le monde, ce qui en fait sans conteste le boys band le plus populaire de l'histoire de la musique!

*NSYNC

Composé de Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone et Chris Kirkpatrick, *NSYNC a été formé en 1995 à Orlando, en Floride, avant de se dissoudre en 2002. Le groupe a vendu plus de 70 millions d'albums en carrière.

One Direction

Découvert lors de la septième saison de l’émission britannique X Factor, One Direction a été formé à Londres en 2010. Le groupe comptait à l’origine cinq membres (Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne et Zayn Malik) et il compte à son actif 5 albums studio.

Jonas Brothers

Constitués de trois frères originaires de Wyckoff, dans le New Jersey, les Jonas Brothers ont vu le jour en 2005. Kevin, Joe et Nick Jonas ont lancé quatre disques dans la deuxième moitié des années 2000, avant de faire un grand retour en 2019 avec l’album Happiness Begins.

BTS

Originaire de Séoul, le boys band sud-coréen le plus populaire de tous les temps a été formé en 2013 par Big Hit Entertainment. Composé de sept membres (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook), le groupe a multiplié les records depuis sa fondation!

New Kids on the Block

Fondés en 1984 dans la banlieue de Boston, les New Kids on the Block se sont séparés en 1994, avant d’annoncer leur retour en 2008. Pionniers dans leur style, les NKOTB ont influencé des formations telles que les Backstreet Boys, Take That et *NSYNC.

Jackson 5

Originaires de Gary, dans l'Indiana, les Jackson Five étaient composés lors de leur formation dans les années 60 de cinq membres d'une même famille : Jackie, Toriano, Jermaine, Marlon et un certain… Michael Jackson!

Boyz II Men

Originaire de Philadelphie, cette formation RnB américaine a remporté au cours des années 1990 un énorme succès avec des hits comme End of the Road, I'll Make Love to You, On Bended Knee, Water Runs Dry et One Sweet Day en duo avec Mariah Carey.

Hanson

Actif depuis 1992, ce groupe pop originaire de Tulsa, dans l'Oklahoma, est composé de trois frères : Isaac, Taylor et Zac. Leur carrière professionnelle a explosé en 1997 grâce à leur premier album dont était extrait le méga-hit MMMBop.

Take That

Ce groupe pop britannique a été créé à Manchester en 1990 par Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange et Robbie Williams qui allait plus tard connaître une lucrative carrière solo.

5 Seconds of Summer

Formé en 2011, 5 Seconds of Summer est un groupe pop rock australien originaire de Sydney qui se compose de Luke Hemmings (chant, guitare), Michael Clifford (guitare, chant), Calum Hood (basse, chant), Ashton Irwin (batterie, chant).

Les BB

Même si on les compare ici à des formations internationales qui ont vendu des millions d’albums à travers le monde, on ne pouvait passer sous silence LE boys band le plus populaire de tous les temps au Québec!