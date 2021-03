Les 17 plus gros hits de U2 pour célébrer la Saint-Patrick

C’est aujourd’hui, 17 mars, la Saint-Patrick, fête des Irlandais! Quoi de mieux que de souligner cet événement tout spécial avec un Top 17 du groupe irlandais le plus célèbre de l’histoire, U2?

Ayant reçu le titre d’Artiste de la décennie 2010 par la réputée publication Pollstar, U2 a amassé pas moins de 1,36 milliard de dollars canadiens en revenus grâce à ses quatre tournées réalisées au cours des 10 dernières années.

Formée en 1976, la formation de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr compte à son actif 14 albums studio vendus à plus de 200 millions d’exemplaires, en plus d’avoir remporté pas moins de 22 Grammy Awards en carrière!

Voici donc les 17 plus grands succès de U2 en fonction de leur performance sur les palmarès au Canada, aux États-Unis et en Europe :

17 - Sunday Bloody Sunday (War - 1983)

16 - New Year's Day (War - 1983)

15 - Pride (In the Name of Love) (The Unforgettable Fire - 1984)

14 - Where the Streets Have No Name (The Joshua Tree - 1987)

13 - I Still Haven't Found What I'm Looking For (The Joshua Tree - 1987)

12 - Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me (Batman Forever soundtrack - 1995)

11 - Vertigo (How to Dismantle an Atomic Bomb - 2004)

10 - Sweetest Thing (The Best of 1980-1990 - 1998)

9 - Staring at the Sun (Pop - 1997)

8 - Mysterious Ways (Achtung Baby - 1991)

7 - Elevation (All That You Can't Leave Behind - 2000)

6 - Desire (Rattle and Hum - 1988)

5 - Stuck in a Moment You Can't Get Out Of (All That You Can't Leave Behind - 2000)

4 - Angel of Harlem (Rattle and Hum - 1988)

3 - Beautiful Day (All That You Can't Leave Behind - 2000)

2 - One (Achtung Baby - 1991)

1 - With or Without You (The Joshua Tree - 1987)