Les 20 groupes rock qui ont vendu le plus d’albums de tous les temps

À l’heure où l’écoute en ligne est devenue la norme, il est de plus en plus difficile d’évaluer avec précision la popularité d’un artiste. C’est pour répondre à ce problème qu’un réputé journaliste musical américain a tenté de développer « la recette parfaite » pour déterminer quels sont les groupes rock qui ont vendu le plus d’albums dans l’histoire de la musique.

Baptisé « Ventes proportionnelles à la popularité », ce concept de Ryan J. Downey (MTV, Billboard, Hollywood Reporter et Loudwire) tient compte non seulement du nombre de fois où l'album ou le single d'un artiste a été acheté physiquement ou numériquement, mais aussi du nombre d’écoutes en ligne qui représente réellement une vente.

Pour les fins de ses calculs, le journaliste est arrivé à la conclusion que 1 500 flux audio ou 6 750 flux vidéo représentaient une vente. Il a ensuite ajouté ce chiffre au nombre total de ventes officielles d’albums des principaux artistes rock.

Selon cette méthode de calcul innovatrice, voici les 20 formations rock qui auraient vendu le plus d’albums de tous les temps dans le monde :

1. Queen : 275 millions d’albums

2. The Rolling Stones : 243 millions d’albums

3. Pink Floyd : 236 millions d’albums

4. Led Zeppelin : 206 millions d’albums

5. AC/DC : 199 millions d’albums

6. Metallica : 164 millions d’albums

7. Bon Jovi : 150 millions d’albums

8. Aerosmith : 133 millions d’albums

9. Guns N' Roses : 124 millions d’albums

10. Van Halen : 102 millions d’albums

11. Red Hot Chili Peppers : 100 millions d’albums

12. Nirvana : 96 millions d’albums

13. Deep Purple : 93 millions d’albums

14. Linkin Park : 91 millions d’albums

15. Green Day : 89 millions d’albums

16. Iron Maiden : 88 millions d’albums

17. Journey : 82 millions d’albums

18. Black Sabbath : 79 millions d’albums

19. Nickelback : 57 millions d’albums

20. Foo Fighters : 44 millions d’albums

Suivent ensuite des groupes comme No Doubt (35,7 millions d’albums) et Evanescence (31,9 millions d’albums).

Quant aux artistes solo, le top 3 appartient à Meat Loaf (62,5 millions d’albums), Ozzy Osbourne (52,8 millions d’albums) et Avril Lavigne (47,1 millions d’albums).