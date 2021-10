Les 2Frères foulent le plateau de QUI SAIT CHANTER? à Noovo

Une prof d’aérobie, une artiste de cirque, une voyante, un cycliste, un infirmier et une plongeuse sous-marine qui n’a pas peur… de la pression! Voilà les six participants qui ont foulé le plateau de l’émission QUI SAIT CHANTER?, ce lundi, à l’antenne de Noovo, en compagnie des 2Frères et Félix-Antoine Tremblay, les panélistes invités de la semaine.

Durant ce cinquième épisode, le concurrent Mickaël Grondin a aussi pu compter sur les judicieux conseils de Rita Baga et Roxane Bruneau, les deux panélistes régulières de l’émission. Âgé de seulement 20 ans, le sympathique Mickaël a eu droit aux blagues d’un Phil Roy particulièrement en feu, l’animateur lui demandant entre autres s’il était assez vieux pour avoir son propre compte de banque!

Encore une fois cette semaine, QUI SAIT CHANTER? nous a permis d’entendre de grands succès d’ici comme L’Amérique pleure des Cowboys Fringants, Fille de personne II d’Hubert Lenoir et L’amour de Karim Ouellet. On a aussi remonté le temps avec Le p’tit bonheur du légendaire Félix Leclerc et fait un détour sur la scène internationale avec I Kissed A Girl de Katy Perry et All By Myself d’Eric Carmen, une chanson reprise par Céline Dion au milieu des années 1990.

Lors de la dernière étape du jeu, Erik et Sonny Caouette sont montés sur scène pour interpréter leur méga-hit À tous les vents, avec le dernier participant mystère. Est-ce que Mickaël a réussi à différencier les bons des mauvais chanteurs? Découvrez la réponse en visionnant l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas.

Ne manquez pas la prochaine édition de QUI SAIT CHANTER?, lundi prochain, dès 20 h, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca. Et d'ici-là, réécoutez les chansons de l’émission en vous branchant sur la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!