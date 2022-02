Les 2Frères lancent l'album surprise Sous le même toit

Deux ans après À tous les vents, les 2Frères seront de retour ce vendredi 25 février avec un nouvel album! Intitulé Sous le même toit, tout comme le premier extrait dévoilé l’automne dernier, le quatrième disque en carrière du populaire duo comprend 15 nouvelles chansons.

Réalisé une fois de plus par Gautier Marinof, en collaboration avec Steve Marin à la direction artistique, le nouvel album des 2Frères permet à Erik et Sonny Caouette de nous raconter « les petits et grands moments de la vraie vie, des histoires qui se dessinent tels des Polaroïds ».

En plus des chansons signées par l’incontournable Steve Marin, on retrouve sur l’album Sous le même toit des textes d’Alexandre Poulin (Le temps perdu), Nelson Minville (Le bal, Premier juillet et Les côtés B), Sébastien Lacombe (Nirvana), Reney Ray (Salut m’man), Martin Véronneau (Les gentils et les méchants), François Welgryn (Lien de sang) et Mathieu Gratton qui a coécrit Comme tout le monde, une chanson sur l’autisme, un trouble dont est atteint son fils Benjamin.

Sortie en octobre 2021, la chanson Sous le même toit est par ailleurs devenue il y a quelques jours le 12e numéro 1 en carrière des 2Frères, un nouveau record au Québec!

Lancé en février 2020, l’album À tous les vents avait rapidement atteint la première position des ventes au Québec, grâce aux hits À tous les vents, Faut qu’j’y aille et Guérir nos mémoires.