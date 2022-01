Les 50 nouveaux albums les plus attendus en 2022

L’année 2022 s’annonce des plus chargées en musique! En effet, The Weeknd, Avril Lavigne, Bryan Adams, Michael Bublé, Rihanna, Beyoncé, The Lumineers, Camila Cabello, les Jonas Brothers, Christina Aguilera, Tears For Fears, Arcade Fire, Simple Plan, Harry Styles et plusieurs autres devraient tous nous offrir un nouvel album au cours des prochains mois.

Du côté francophone, 2Frères, Stromae, Valérie Carpentier, Corneille, Les Louanges, MC Solaar, Vanessa Paradis et Patrick Bruel nous proposeront aussi du nouveau matériel, à moins bien sûr que la pandémie vienne déjouer leurs plans...

Voici donc une liste non-exhaustive (et appelée à évoluer!) des 50 disques les plus attendus cette année, par ordre alphabétique, avec les dates de parution lorsque celles-ci ont déjà été annoncées :



2Frères - Sous le même toit

Arcade Fire

Avril Lavigne

Beyoncé

Billy Talent - Crisis of Faith (21 janvier)

Björk

Bryan Adams - So Happy It Hurts (11 mars)

Camila Cabello - Familia

Cardi B

Charli XCX - Crash (18 mars)

Christina Aguilera

Corneille - Encre rose

Eddie Vedder – Earthling (11 février)

Elvis Costello & The Imposters - The Boy Named If (14 janvier)

Guns N’ Roses - Hard Skool (25 février)

Harry Styles

Jack White - Fear of the Dawn (8 avril) et Entering Heaven Alive (22 juillet)

Jennifer Lopez

John Mellencamp

Jonas Brothers

Kendrick Lamar

Kiefer Sutherland - Bloor Street (21 janvier)

Korn - Requiem (4 février)

Les Louanges - Crash (21 janvier)

Lisa Leblanc Chac Disco (18 mars)

Machine Gun Kelly - Born with Horns

MC Solaar

Megadeth - The Sick, the Dying and the Dead

Michael Bublé

Miley Cyrus

Muse

Ozzy Osbourne

Patrick Bruel

Post Malone

Rammstein

Rihanna

Rosalìa - Motomami

Scorpions - Rock Believer (25 février)

Simple Plan

Stromae - Multitude (4 mars)

Swedish House Mafia - Paradise Again

Taylor Swift - 1989 (Taylor’s Version)

Tears For Fears - The Tipping Point (25 février)

The Cure

The Lumineers - Brightside (14 janvier)

The Weeknd - The Dawn

U2

Valérie Carpentier

Vanessa Paradis

Weezer