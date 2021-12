À quelques heures de la fin de l’année, l’heure est aux bilans! Vous voulez découvrir les artistes, chansons et albums les plus écoutés en ligne en 2021, dans le monde et au Canada? Les voici!



Bad Bunny, l’artiste le plus écouté dans le monde en 2021

Au niveau international, l'artiste le plus populaire pour une deuxième année consécutive est le rappeur portoricain Bad Bunny avec 9,1 milliards d’écoutes en ligne, suivi de Taylor Swift et BTS. Deux chanteurs canadiens complètent le top 5, soit Drake et Justin Bieber.

Au Canada, les cinq artistes les plus populaires en 2021 sont Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Juice WRLD (à titre posthume) et The Weeknd.

La chanson la plus écoutée cette année : Drivers License!

La chanson la plus écoutée dans le monde cette année est quant à elle Drivers License d’Olivia Rodrigo, suivie de Montero (Call Me by Your Name) de Lil Nas X, Stay de Justin Bieber et The Kid Laroi, Good 4 U d’Olivia Rodrigo et Levitating de Dua Lipa et DaBaby.

Le classement est sensiblement le même au Canada avec, dans l’ordre, Drivers License d’Olivia Rodrigo, Good 4 U d’Olivia Rodrigo, Montero (Call Me by Your Name) de Lil Nas X, Stay de Justin Bieber et The Kid Laroi et Levitating de Dua Lipa et DaBaby.

Sour d’Olivia Rodrigo, l’album le plus populaire de 2021

Le titre de l’album le plus écouté dans le monde revient de son côté à Sour d’Olivia Rodrigo. Future Nostalgia de Dua Lipa, Justice de Justin Bieber, = d’Ed Sheeran et Planet Her de Doja Cat ferment le top 5.

Au Canada, Sour d’Olivia Rodrigo, Justice de Justin Bieber, Shoot for the Stars, Aim for the Moon de Pop Smoke, Future Nostalgia de Dua Lipa et Certified Lover Boy de Drake occupent les 5 premières positions.

