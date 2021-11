Les artistes féminines s’illustrent au Premier Gala de l’ADISQ

Klô Pelgag, Charlotte Cardin et Roxane Bruneau sont sans conteste les grandes gagnantes du Premier Gala de l’ADISQ 2021 qui avait lieu mercredi soir! La première s’est démarquée grâce à son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (4 Félix), la deuxième avec Phoenix (3 Félix) et la troisième grâce à Acrophobie (2 Félix).



Ces trophées s’ajoutent aux sept autres que Klô Pelgag et ses collaborateurs ont remportés lors du Gala de l’industrie, présenté lundi. Et ce n’est probablement qu’un début puisque l’auteure-compositrice-interprète de 31 ans est en lice pour trois autres prix au 43e Gala de l’ADISQ, présenté ce dimanche.



Au total, 21 Félix ont été décernés au cours de cette soirée de plus de deux heures animée pour une troisième année consécutive par Pierre Lapointe. On a aussi eu droit à des prestations d’Antoine Corriveau, Ariane Moffatt, Ariane Roy, Comment Debord, Gab Bouchard, Laurence-Anne, Louis-Jean-Cormier, LUMIÈRE, Ramon Chicharron, Robert Robert, Thierry Larose, ainsi que #Rapelles.



Rappelons que le 43e Gala de l’ADISQ, animé par Louis-José Houde, sera quant à lui diffusé en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, ce dimanche 7 novembre, dès 20 h.



Voici la liste complète des lauréats :



Album de l’année — Alternatif : Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs - Klô Pelgag

Album de l’année — Anglophone : Phoenix - Charlotte Cardin

Album de l’année — Autres langues : Renegade Breakdown - Marie Davidson & L’Œil Nu

Album de l’année — Choix de la critique : Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs - Klô Pelgag

Album de l’année — Classique / Soliste et petit ensemble : Beethoven ‐ Intégrale des Sonates pour violon et piano Vol. 2 : Nos 1, 2, 3, 5 - Charles Richard‐Hamelin, Andrew Wan

Album de l’année — Folk : Toute beauté n’est pas perdue - Vincent Vallières

Album de l’année — Jazz : Jazz Vol. 1 - Jordan Officer

Album de l’année — Musique électronique : Juvenile - CRi

Album de l’année — Musiques du monde : Pescador De Sueños - Ramon Chicharron

Album de l’année — Pop : Acrophobie - Roxane Bruneau

Album de l’année — Réinterprétation : Histoires sans paroles ‐ Harmonium symphonique -Harmonium, Orchestre symphonique de Montréal

Album de l’année — Rock : Les nuits de Repentigny - Les Cowboys Fringants

Album de l’année — Succès populaire : Acrophobie - Roxane Bruneau

Album de l’année — Traditionnel : Repères - Bon Débarras

Album ou DVD de l’année — Jeunesse : Les chansons fabricolées de la télé (Saisons 1 et 2) - Ari Cui Cui

Artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec : Charlotte Cardin

Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web : Damien Robitaille

Collaboration internationale de l’année : Sorcières - Klô Pelgag et Pomme

Spectacle en ligne de l’année – Anglophone / autres langues / langues autochtones : The Phoenix Experience - Charlotte Cardin

Spectacle en ligne de l’année – Humour : Bon 85e Yvon! - Yvon Deschamps

Vidéo de l’année : Mélamine - Klô Pelgag