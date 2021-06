Les Backstreet Boys et *NSYNC envisagent une tournée et un album conjoints

Les rumeurs s’intensifient : les Backstreet Boys et *NSYNC pourraient bien nous réserver un album et une tournée en commun! C’est du moins ce qu’ont déclaré AJ McLean et Nick Carter des Backstreet Boys, ainsi que Lance Bass et Joey Fatone de *NSYNC , en marge d’un concert en appui à la communauté LGBTQ+.

Les quatre membres des deux boys bands se sont en effet réunis sur une scène de Los Angeles, vendredi dernier, dans le cadre du Bingo Under the Stars, un événement au profit des organismes L.A. Pride et The Trevor Project. Pour l’occasion, AJ McLean, Nick Carter, Lance Bass et Joey Fatone ont interprété les hits Backstreet's Back, Bye Bye Bye et I Want It That Way, sous le nom des « Back-SYNC ».

« C'est intéressant de faire quelque chose ensemble que nous n'avions jamais fait auparavant. Les fans des BSB sont très fidèles, mais certaines personnes qui aimaient un groupe ou l'autre à l'époque aiment maintenant les deux », a par la suite confié Joey Fatone de *NSYNC au magazine Variety.

« Nous étions sur scène et nous nous disions que nous devrions peut-être former un super-groupe et faire un album et une tournée. Nous nous sommes réunis pour une cause plus grande que nous, alors laissons-la s'épanouir en quelque chose de plus grand », a ajouté NickCarter des Backstreet Boys.

« Les fans souhaitent une tournée Backstreet Boys/*NSYNC, mais nous devons y participer tous les 10. C’est la seule façon de faire, donc je pense que nous devrions attendre que Justin (Timberlake) soit prêt. C’est un père de famille qui a sa vie et je respecte totalement cela. Entre temps, notre équipe de quatre fonctionne à merveille », a conclu AJ McLean.

Quelques jours auparavant, le chanteur de 43 ans avait publié sur TikTok une courte vidéo dans laquelle il apparaissait en compagnie des trois autres artistes. « C'est une vidéo pour le reste de nos camarades, je veux juste que personne ne soit contrarié », avait lancé avec humour AJ McLean, avant d’ajouter « Nouvel album à venir!!!! Allons-y!! » et « Back-SYNC ».

Rappelons que les Backstreet Boys seront de passage au Centre Vidéotron de Québec et au Centre Bell de Montréal, les 2 et 3 septembre 2022, dans le cadre de leur tournée DNA World.