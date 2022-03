Les causes de la mort de Taylor Hawkins des Foo Fighters se précisent

Alors que les hommages se multiplient partout sur la planète depuis l’annonce du décès de Taylor Hawkins, vendredi soir, on en sait maintenant un peu plus sur les causes de la mort du batteur des Foo Fighters.

Selon le rapport préliminaire du bureau du procureur général colombien, Taylor Hawkins avait pas moins de 10 substances différentes dans le corps au moment de sa mort. Le premier examen médico-légal du coroner a notamment révélé des traces de cannabis, d’antidépresseurs, de benzodiazépines et d’opiacés.

Taylor Hawkins avait appelé la réception du Four Seasons Casa Medina de Bogotá pour se plaindre de douleurs à la poitrine, avant que d’être retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel, quelques heures avant un spectacle prévu en Colombie. Le musicien n’était âgé que de 50 ans.

« La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux resteront à jamais avec nous. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous vous demandons de respecter leur vie privée en cette période terriblement difficile », avait annoncé le groupe, tard vendredi soir.

Les Foo Fighters avaient lancé le 25 février dernier Studio 666, un film d’horreur qui revisite de façon fictive l’enregistrement de Medicine at Midnight, leur 10e album, dans un manoir hanté de Los Angeles.

La formation américaine avait aussi ajouté une dizaine de nouvelles dates à sa tournée nord-américaine qui s’arrêtera notamment au Festival Osheaga de Montréal, le 29 juillet prochain.