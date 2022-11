Les chansons et artistes les plus écoutés au Québec cette année

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec a dévoilé un nouveau rapport sur les habitudes des Québécois en matière d’écoute de musique en ligne. Il s’agit de la toute première fois que ces statistiques couvrent une année complète, soit du 15 octobre 2021 au 13 octobre 2022.

Au total, les Québécois et Québécoises ont effectué plus de 22 milliards d’écoutes sur les différents services de diffusion en continu au cours des 12 derniers mois. Voici la liste des chansons et des artistes les plus populaires au cours de la dernière année :

Les chansons les plus écoutées

1. Heat Waves - Glass Animals

2. Cold Heart - Elton John et Dua Lipa

3. Pepas - Farruko

4. Shivers - Ed Sheeran

5. Where Are You Now - Lost Frequencies et Calum Scott

Seulement deux chansons québécoises se sont hissées dans le top 50 de ce palmarès, soit Copilote de FouKi et Jay Scøtt à la 17e place et L’Amérique pleure des Cowboys Fringants en 49e position. Ces deux hits ont d’ailleurs été élus « Chanson de l’année » au Gala de l’ADISQ, respectivement en 2022 et 2020. Meaningless de Charlotte Cardin (numéro 66) et Lullaby d’Alicia Moffet (numéro 78) se retrouvent de leur côté dans le top 100.

Les artistes les plus écoutés

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Taylor Swift

4. The Weeknd

5. Eminem

Quatre artistes québécois ont fait leur chemin dans le top 50 de ce classement, soit Les Cowboys Fringants (16e position), Charlotte Cardin (17e), Enima (19e) et FouKi (39e).