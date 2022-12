Les chansons et artistes les plus recherchés sur Google en 2022

Google a récemment dévoilé la liste des chansons dont les paroles ont été le plus souvent recherchées au Canada en 2022. Deux extraits du film d’animation Encanto de Disney apparaissent dans le top 10, tout comme deux hits de Lizzo.



On retrouve aussi dans ce palmarès des succès de Jason Derulo, Sam Smith, Harry Styles et Drake, ainsi que l’incontournable classique Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush qui a connu un extraordinaire regain de popularité suite à sa diffusion dans la saison 4 de la série Stranger Things de Netflix.



1. We Don't Talk About Bruno - Encanto

2. My Money Don’t Jiggle Jiggle, It Folds - Jason Derulo, Duke & Jones, Louis Theroux et Amelia Dimoldenberg

3. Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush

4. Surface Pressure - Encanto

5. Unholy - Sam Smith et Kim Petras

6. As It Was - Harry Styles

7. Glimpse of Us - Joji

8. Grrrls - Lizzo

9. Rich Flex - Drake et 21 Savage

10. About Damn Time - Lizzo



Les artistes les plus populaires sur Google cette année



Toutes catégories confondues, Johnny Depp s’est hissé en tête des artistes les plus recherchés sur Google en 2022 au Canada, suivi de Will Smith, Amber Heard et Chris Rock, qui ont tous fait les manchettes cette année… pour de bonnes et moins bonnes raisons!



Adam Levine de Maroon 5 occupe la 5e place, ce qui en fait l’artiste musical le plus populaire cette année, surtout en raison des révélations concernant sa relation extraconjugale avec Sumner Stroh, 23 ans. Suite à son spectacle de la mi-temps au Super Bowl LVI, Mary J. Blige arrive quant à elle en 10e position.



En ce qui concerne le classement des célébrités décédées en 2022, on retrouve Aaron Carter au numéro 5, Olivia Newton-John au numéro 6 et Taylor Hawkins des Foo Fighters au numéro 7.