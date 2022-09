Les chansons sur la reine connaissent un sommet de popularité

Une semaine après le décès de la reine Elisabeth II à l’âge de 96 ans, les chansons évoquant la monarque britannique sont plus populaires que jamais sur les différentes plateformes d’écoute en ligne!

Selon les données récoltées par le magazine américain Billboard, la pièce qui profite le plus de ce regain de popularité est sans conteste The Queen Is Dead (1986) de la formation The Smiths qui a enregistré une augmentation d’écoute spectaculaire de 1 687 % depuis le 8 septembre!

La chanson God Save the Queen des Sex Pistols (1977) a de son côté connu une hausse de popularité de 650 %, suivie de Her Majesty (1969) des Beatles avec 269 % et Elizabeth My Dear de Stone Roses (1989) avec 243 %.

Dreaming of the Queen des Pet Shop Boys (1993) et Insect Royalty de Primal Scream (1998) ont elles aussi atteint de nouveaux sommets en ce qui concerne l’écoute en ligne.

Quant aux classiques du groupe britannique Queen, ceux-ci ont connu une maigre croissance de popularité de 4 %, ce qui prouve qu’il y a quand même des limites à « profiter » de la mort de la reine...

